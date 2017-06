Polizistin schwebt nach Kopfschuss weiter in Lebensgefahr

Der Zustand der jungen Polizistin, die bei einer Schießerei in Unterföhring bei München lebensgefährlich verletzt wurde, ist weiter kritisch. „Die Kollegin schwebt noch immer in Lebensgefahr“, sagte ein Sprecher der Polizei München am Donnerstagmorgen. Ein Mann hatte am Dienstag am S-Bahnhof...