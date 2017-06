Stromausfall am Brüsseler Airport bringt Flugverkehr durcheinander

Brüssel Ein Stromausfall am Brüsseler Flughafen hat am Morgen die Nerven von Reisenden strapaziert. Infolge der Panne um kurz vor 5.00 Uhr früh kam es zu Verspätungen. Hunderte Passagiere mussten zeitweise im Freien warten, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Dem Sender RTBF zufolge wurde der Flugverkehr um 6.30 Uhr wieder aufgenommen. Die Betreiber erwarteten jedoch noch für den ganzen Tag Verzögerungen im Ablauf. Passagiere sollten dennoch pünktlich am Flughafen sein, hieß es.