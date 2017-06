Tödlicher Fahrradunfall mit Diplomaten-Auto

Der Radfahrer starb an seinen schweren Kopfverletzungen. Foto: dpa

Berlin Ein Radfahrer ist in Berlin gegen eine abrupt geöffnete Autotür geprallt und tödlich verletzt worden. Bei dem Auto handelt es sich laut Polizei um ein Diplomaten-Fahrzeug. Ein Sprecher machte jedoch keine Angaben, zu welcher Botschaft es gehört.

Nach dem Unfall am Dienstagabend im Stadtteil Neukölln starb der 55-Jährige am Mittwoch in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 50-Jähriger die Fahrertür seines geparkten Sportwagens unvermittelt geöffnet haben, so dass der Radfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Radfahrer wurde schwer am Kopf verletzt und starb später daran.