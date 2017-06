Streit um Autobahn-Wurst - Behörde bleibt hart

Rodaborn Im Streit um den Verkauf von Bratwürsten an Deutschlands erster Autobahnraststätte in Thüringen bleibt die zuständige Behörde hart. "Wir haben Frau Wagner gebeten, das zu unterlassen", sagte der Präsident des Landesamtes für Bau und Verkehr, Markus Brämer, der dpa. Andernfalls werde demnächst das bereits angedrohte Zwangsgeld festgesetzt. Imbissbetreiberin Christina Wagner aus Rodaborn an der A9 will aber nicht aufgeben und hat eine Petition an Bundeskanzlerin Angela Merkel gestartet. Mehr als 3200 Menschen haben im Internet bereits unterzeichnet.

