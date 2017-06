Chronologie von Hochhausbränden der vergangenen Jahre

Der Hochhausbrand von London mit zahlreichen Toten und Verletzten weckt nicht nur Erinnerungen an Katastrophenfilme, sondern auch an reale Ereignisse. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Bränden in Hochhäusern.Mal war es Brandstiftung, mal menschliches Versagen – wenn Hochhäuser...