Bundesregierung würdigt "heroischen" Einsatz der Feuerwehr in London

Berlin Die Bundesregierung hat mit Bestürzung auf den Hochhausbrand in London reagiert und den Kampf der Rettungskräfte gegen die Flammen gewürdigt. Es sei heroisch, wie die Feuerwehr um das Leben der Menschen, die sich noch in dem Haus befinden, kämpft, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Es sei tragisch, dass Menschen bei dem Feuer ums Leben gekommen seien. Die Bundeskanzlerin sei in Gedanken in tiefer Anteilnahme bei den Opfern und ihren Familien. Bei dem Brand in London starben mindestens sechs Menschen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder