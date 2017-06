London Nach dem Brand in einem Londoner Hochhaus ist die Zahl der Verletzten weiter gestiegen. Mindestens 74 Patienten würden in Kliniken behandelt, 20 von ihnen seien in einem kritischen Zustand, teilten die Rettungskräfte mit. "Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen." Es seien Patienten mit verschiedenen Verletzungen behandelt worden, auch mit Rauchvergiftungen. Die Helfer selbst brachten mehr als 60 Menschen in Krankenhäuser, andere hätten von selbst in Kliniken Hilfe gesucht.

