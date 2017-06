London Noch am frühen Morgen schlugen an vielen Stellen Flammen aus dem Hochhaus in London. Das berichtete ein dpa-Reporter von vor Ort. Eine riesige Rauchsäule ist weithin im Westen der britischen Hauptstadt sichtbar.

