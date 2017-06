London Das Areal rund um das brennende Hochhaus in London ist weiträumig abgesperrt worden. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. "Wir müssen die Leute in Sicherheit bringen und sie so schnell wie möglich medizinisch versorgen", sagte der Leiter der Rettungskräfte, Stuart Crighton, am frühen Morgen.

