Mehrere Tote bei Brand in Londoner Hochhaus – Einsturzgefahr

Ein Hochhaus im Zentrum von London steht in Flammen. Es droht einzustürzen. Feuerwehr und Polizei starten einen Großeinsatz. Ob sich noch Menschen in dem Haus befinden, ist unklar.

Bei dem Brand in einem Hochhaus in London sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Feuerwehr am Mittwochmorgen in London, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Im Zentrum Londons steht das Gebäude seit dem frühen Mittwochmorgen in Flammen. Berichten zufolge befanden sich noch Menschen in 24-stöckigen Grenfell Tower im Westen der Stadt. Die Feuerwehr ist mit 200 Leuten und 40 Löschfahrzeugen im Einsatz.

Angesichts des massiven Feuers gibt es laut BBC Befürchtungen, das Gebäude könnte möglicherweise einstürzen. Trümmerteile flogen aus dem Gebäude, wie ein dpa-Reporter berichtete. Hin und wieder knallte es in dem Wohnkomplex. Die Polizei hat alle Wege zum Gebäude hermetisch und weiträumig abgeriegelt.

50 Verletzte in Krankenhäusern

Das Haus im Westen der britischen Hauptstadt brenne vom zweiten bis zum obersten Stock, hieß es. Die Ursache sei noch unklar. Die Polizei erklärte, es würden mehrere Menschen wegen Rauchvergiftung behandelt.

Laut den Londoner Rettungsdiensten seien bislang 50 Verletzte in verschiedenen Krankenhäusern in der Stadt untergebracht.

Nach Angaben eines Augenzeugen sind in der Nacht auch Menschen aus dem brennenden Hochhaus gesprungen. Andere hätten versucht, sich mit Bettlaken abzuseilen, sagte ein Mann dem britischen Nachrichtensender BBC am Mittwochmorgen. Ein anderer Augenzeuge berichtete, er habe eine Familie lange Zeit an einem Fenster mit einem Handtuch am Fenster winken gesehen.

Feuerwehr: Ursache für Brand noch unklar

In dem Hochaus soll es bereits Beschwerden über unzureichenden Feuerschutz gegeben haben. Das berichteten mehrere Anwohner am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Augenzeugen sagten zudem, das Feuer sei im unteren Teil des Gebäudes ausgebrochen und habe sich dann nach oben durchgefressen.

Die Ursache für den Brand in dem Londoner Hochhaus ist nach Angaben der Feuerwehr noch unklar. Scotland Yard hat am Mittwochmorgen eine Notfallnummer eingerichtet für Menschen, die Freunde und Familienangehörige vermissen.

Menschen riefen an Fenstern um Hilfe

Fernsehmoderator George Clark, der in der Nähe wohnt, sagte dem Sender BBC Radio 5, er könne Menschen ganz oben auf dem Hochhaus sehen. Er habe zunächst gedacht, dass eine Alarmanlage in einem Auto angegangen sei und habe dann die Glut durch die Fenster gesehen. „Ich wurde mit Asche bedeckt, so schlimm ist es. Ich bin 100 Meter weg und ich bin vollständig mit Asche bedeckt.“

Nach Zeugenberichten haben viele Menschen verzweifelt im brennenden Hochhaus an den Fenstern gestanden und um ihr Leben geschrien. Manche hätten in der Nacht zum Mittwoch auch versucht, per Handy Hilfe zu holen oder mit Taschenlampen auf sich aufmerksam zu machen, wie Nachbarn britischen Medien berichteten. Hunderte Menschen sollen in Sicherheit gebracht worden sein.

Nach Angaben einer Augenzeugin war es unmöglich, den um Hilfe schreienden Menschen im brennenden Hochhaus zu helfen. Das ganz Gebäude habe in relativ kurzer Zeit in Flammen gestanden. „Wir konnten nichts tun. Ich habe viele Leute gesehen, die mit Laken am Fenster standen. Meine Freunde haben beobachtet, wie Menschen weit oben aus den Fenstern gesprungen sind.“

Schule in der Nähe bleibt geschlossen

Eine Schule in der Nähe des Brandes bleibt am Mittwoch geschlossen. Man müsse erst die weitere Entwicklung abwarten, hieß es in einem Aushang vor dem Schulgebäude. In dem Hochhaus sollen viele Familien mit Kindern gelebt haben.

Ein Elfjähriger hat mit seinem Vater am Mittwochmorgen verängstigt vor den Absperrungen gestanden. „So etwas habe ich in London noch nicht gesehen“, sagte der 44-jährige Vater der Deutschen Presse-Agentur. Ein Schulfreund seines Sohnes lebe in dem Haus. Sie hätten von dem Jungen noch nichts gehört.

Nachbarn filmten das Feuer bereits in der Nacht und stellten Videos davon in die sozialen Netzwerke – Nutzerin Natalie Oxford etwa zeigte mehrere Fotos und Videos auf Twitter.

Hochhaus mit 120 Wohnungen

Die Polizei twitterte, die Gegend nordwestlich vom Hyde Park solle gemieden werden. Dan Daly von der Feuerwehr sagte, die Feuerwehrleute würden Atemmasken tragen, die Arbeit sei extrem hart und die Bedingungen sehr schwierig. „Das ist ein großer und sehr schwerwiegender Vorfall.“ Man habe zahlreiche Helfer und Spezialisten entsandt.

Die Polizei wurde eigenen Angaben zufolge kurz nach 1 Uhr (Ortszeit) alarmiert. Die Londoner Feuerwehr indes war nach ihren Angaben nach wenigen Minuten bei dem brennenden Hochhaus. Der erste Notruf sei dort um 00.54 Uhr eingegangen, teilte die Feuerwehr in einem Statement bei Facebook mit. Die ersten Löschtrupps seien in weniger als sechs Minuten vor Ort gewesen. Die Evakuierungsarbeiten seien im Gange. Zwei Menschen würden vor Ort wegen Rauchvergiftung behandelt. Die Zahl der Verletzten könne aber noch steigen.

Gebiet weiträumig abgesperrt

Das Areal rund um das brennende Hochhaus in London ist weiträumig abgesperrt worden. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind noch vor Ort. „Wir müssen die Leute in Sicherheit bringen und sie so schnell wie möglich medizinisch versorgen“, sagte der Leiter der Rettungskräfte, Stuart Crighton, am frühen Mittwochmorgen.

Nach Angaben des Stadtbezirks Royal Borough of Kensington and Chelsea sind in dem Hochhaus 120 Wohnungen. Es wurde 1974 errichtet und umfassend modernisiert. (dpa/rtr/les)