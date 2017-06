Junge (11) wegen Fidget Spinner ausgerissen – Große Suche

Weil ihm seine Mutter nicht das Trendspielzeug Fidget Spinner kaufen wollte, ist ein Elfjähriger in Thüringen ausgebüxt. Die Polizei habe den Jungen in Saalfeld mehrere Stunden lang mit einem Großaufgebot samt Fährtenhund gesucht, teilte ein Sprecher am Dienstagmorgen mit. Nach Angaben der Mutter...