Kind stirbt nach Lebensmittelvergiftung in Lager bei Mossul

Mindestens ein Kind ist in einem nordirakischen Flüchtlingslager an den Folgen einer schweren Lebensmittelvergiftung gestorben. Rund 800 Menschen seien in dem Camp Hasan Scham östlich der IS-Hochburg Mossul erkrankt, teilte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Dienstag mit. 200 von ihnen seien in...