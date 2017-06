Unterföhring Am S-Bahnhof Unterföhring nahe München hat ein Mann eine Polizei-Waffe an sich gerissen und einer Beamtin in den Kopf geschossen. Die 26 Jahre alte Polizistin wurde lebensgefährlich verletzt. Auch der Täter erlitt nach Polizeiangaben Schussverletzungen - er wurde festgenommen. Der 37-jährige Deutsche schoss zudem auf zwei unbeteiligte Passanten, die unter anderem am Arm getroffen wurden. Die Polizei hat nach eigenen Angaben keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.

