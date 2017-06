S-Bahn München: Polizistin nach Kopfschuss in Lebensgefahr

Bei einer Schießerei am S-Bahnhof in Unterföhring bei München ist am Dienstagmorgen eine Polizistin schwerst verletzt worden. Sie ist laut Polizei am Kopf getroffen worden und schwebe in Lebensgefahr, sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins am Dienstag. Insgesamt hat es Berichten zufolge...