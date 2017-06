Saalfeld Weil ihm seine Mutter nicht das Trendspielzeug Fidget Spinner kaufen wollte, ist ein Elfjähriger in Thüringen ausgebüxt. Die Polizei suchte den Jungen in Saalfeld mehrere Stunden lang mit einem Großaufgebot samt Fährtenhund. Beamte entdeckten ihn schließlich am Abend auf einer Bank. Er ist wohlauf. Der Elfjährige erklärte den Polizisten, dass er einen Fidget Spinner haben wollte, seine Mutter ihm diesen Wunsch aber nicht erfüllte. Deshalb sei er weggelaufen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder