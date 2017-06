Bewaffnete Rocker treffen in Wuppertal aufeinander

Wuppertal Die Polizei hat in Wuppertal eine Ansammlung von mehr als 30 Rockern aufgelöst und mehrere Waffen wie Schlagstöcke, Hantelstangen und Messer sichergestellt. Als die Beamten in der vergangenen Nacht am Einsatzort eintrafen, standen etwa 20 Mitglieder der "Osmanen Germania" 13 Rivalen gegenüber, die keinem konkreten Club zugeordnet werden konnten. Ob tatsächlich eine Schlägerei zwischen den beiden Gruppierungen bevorstand, ist laut Polizei unklar. Zwei Rocker wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen, da sie einem Platzverweis der Polizei nicht Folge leisteten.

