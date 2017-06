Erdbeben erschüttert türkische Ägäisküste – Angst in Izmir

Ein Erdbeben hat die Ägäisküste im Westen der Türkei erschüttert und Schäden auf der griechischen Insel Lesbos angerichtet. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad gab die Stärke am Montagnachmittag mit 6,2 an. Dem Erdbeben-Monitor des Helmholtz-Zentrums in Potsdam zufolge hatte das Beben eine...