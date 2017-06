Mordprozess: Mann soll schwangere Ehefrau erschossen haben

Köln In Köln hat ein Mordprozess gegen einen 49-Jährigen begonnen, der seine schwangere Ehefrau nach einem Streit um ein Glas Glühwein erschossen haben soll. Auf einem Kölner Weihnachtsmarkt sei es Ende vergangenen Jahres zu einer Auseinandersetzung gekommen, weil die im fünften Monat schwangere Frau einen Glühwein trinken wollte, hieß es in der Anklageschrift. Der Streit eskalierte demnach, die Frau äußerte Trennungsabsichten. Der Mann schoss ihr laut Anklage zweimal in Brust und Kopf. Ihm wird zudem vorgeworfen, durch die Schüsse auch "die Schwangerschaft abgebrochen" zu haben.

