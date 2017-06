Messerstecherei in Wiesbaden: Zwei Verdächtige festgenommen

Wiesbaden Nach der Messerstecherei in Wiesbaden mit einem Toten hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Neue Erkenntnisse hätten zu den Festnahmen geführt, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. "Es besteht erst einmal nur der Verdacht, weitere Ermittlungen müssen folgen." Im Laufe des Tages will die Polizei nähere Details nennen. Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in der Fußgängerzone von Wiesbaden war in der Nacht zum Sonntag ein 19-Jähriger getötet worden. Zwei weitere Männer im Alter von 18 und 19 Jahren wurden verletzt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder