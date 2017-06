Eröffnet in Deutschland bald erstes „Los Pollos Hermanos“?

Glaubt man dem Rapper Haftbefehl, dann eröffnet noch am 14. Juni das erste „Los Pollos Hermanos“ in Deutschland. Wie aus einem angeblich offiziellen Werbevideo hervorgeht, soll das auf frittierte Hühner spezialisierte Lokal in Offenbach eröffnen.Das Restaurant spielt eine große Rolle in der...