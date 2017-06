Ein Toter und zwei Verletzte bei Messerstecherei in Wiesbaden

Wiesbaden Bei einer Messerstecherei in der Wiesbadener Innenstadt ist in der Nacht ein Mann getötet worden. Zudem wurde ein Mann schwer verletzt, ein Dritter erlitt "nicht ganz so schwere Verletzungen", wie ein Sprecher der Polizei des Polizeireviers Wiesbaden sagte. Nähere Anhaben wolle die Polizei zunächst nicht machen, sagte ein Sprecher.