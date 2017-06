Polenböller reißt Betrunkenem Teile aller Finger ab

Außerdem zog sich der 40-Jährige bei der Explosion des Böllers in Fürstenberg eine schwere Augenverletzung zu, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Göttingen geflogen. Zu der Explosion des illegalen Sprengkörpers kam es am Donnerstagvormittag auf einem öffentlichen Parkplatz. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. dpa

