Drei Verletzte bei Unfall auf A2

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Magdeburg sind drei Menschen verletzt worden. Ein Auto streifte am frühen Freitagmorgen in Richtung Hannover einen Lastwagen, der neben dem Wagen fuhr, wie die Autobahnpolizei in Hohenwarsleben mitteilte. Das Auto geriet daraufhin ins Schleudern und überschlug sich. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt. Zwei weitere Insassen in dem PKW erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallursache war zunächst unklar. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder