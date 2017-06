Bericht: Trafalgar Square in London wurde evakuiert

Der Trafalgar Square in London ist am Donnerstag gesperrt worden. Wie die „Daily Mail“ berichtet, sei in der Umgebung ein verdächtiges Paket entdeckt worden. Demnach evakuierte die Polizei den Platz am Nachmittag und sperrte ihn mit Flatterband ab.Tweet Daily Mail Trafalgar SquareDer Trafalgar...