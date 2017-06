Goethe, Napoleon und Nofretete erscheinen im Federkleid

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und direkt danach, als er sah, dass in Knöchelhöhe noch Luft nach oben war, die erste Ente. Der Mensch blieb in seinem Universum, erfand dieses und jenes und malte hin und wieder interessante Bilder für die Wohnzimmerwand, die Ente an sich watschelte in ein...