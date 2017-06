Tödliche Messerattacke: 27-jähriger Syrer ersticht Berater

Saarbrücken In einem Therapie-Zentrum für Flüchtlinge in Saarbrücken ist ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes erstochen worden. Täter soll ein 27-jähriger Syrer sein, der nach kurzer Flucht in Tatortnähe festgenommen wurde. Der Flüchtling war mit dem Berater in Streit geraten und hatte ihn dann mit einem Messer niedergestochen, wie die Polizei mitteilte. Der 30 Jahre alte Psychologe starb noch an seinem Arbeitsplatz an seinen schweren Verletzungen. Der Auslöser des Streits war zunächst unklar. Terror sei überhaupt nicht im Spiel, sagte ein Polizeisprecher.

