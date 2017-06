FC Millwall: Fußballfan stellte sich den London-Attentätern in den Weg

Roy Larner ist 47 Jahre alt, Fan des englischen Fußballclubs FC Millwall – und seit Samstagabend ein Held. Der Brite stellte sich den Londoner Attentätern in den Weg, prügelte mit den bloßen Fäusten auf sie ein und rettete so vielen Menschen das Leben.Larner war in einem Steakhaus am Borough Market...