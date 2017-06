1 / 23

Das sind die besten Bilder des Tages

Mittwoch, 7. Juni: Ein bewaffneter Mann steht an einem Fenster im Parlament in der iranischen Hauptstadt Teheran. Bewaffnete Männer haben das Mausoleum des verstorbenen Revolutionsführers Ruhollah Chomeni sowie das Parlament gestürmt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Angriffe für sich reklamiert.

Foto: dpa