Brunshausen Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Brunshausen bei Stade tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der 25-Jährige zu schnell und kam von der Fahrbahn ab. Er prallte am Montagabend gegen ein Verkehrszeichen und eine Verkehrsinsel. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, denen er im Krankenhaus erlag. dpa

