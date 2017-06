Betrunkener gleich zwei Mal in einer Nacht hinterm Steuer erwischt

Gleich zwei Mal am Abend ist ein 34 Jahre alter Mann in der Region Hannover betrunken am Steuer seines Autos erwischt worden. Das erste Mal fiel er den Beamten bei einer Kontrolle in Laatzen auf. Den Mann umgab eine Alkoholfahne. Er stieg aus dem Wagen und rannte davon. Die Beamten konnten ihn einholen, machten "eine deutliche Ansage" und gaben ihm die Autoschlüssel wieder. Etwas später und immer noch betrunken geriet der Mann erneut in eine Kontrolle, diesmal in Hemmingen. Nun floh er erst per Auto, dann zu Fuß. Mit Hilfe eines Hubschraubers konnte er gefunden werden.

