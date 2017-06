Eine nasse Woche und Achterbahnfahrt der Temperaturen

Offenbach Schönes Wetter bleibt in den kommenden Tagen in Deutschland nur ein Intermezzo. Gleich zwei Tiefdruckgebiete sorgen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes für reichlich Regen und Gewitter.

Nur Pfingstmontag wird in der Nordwesthälfte Deutschlands ein trockener Tag. Für den Südosten lässt sich dagegen am Donnerstag der wohl einzige trockene Tag bis zum Wochenende erwarten.

Ansonsten bleibt es bei Regen, regional auch bei Starkregen. So wurden im Südwesten am Samstag teilweise die höchsten Tagesregenmengen seit dem vergangenen Juli verzeichnet.

Bei all den Wolkenbrüchen bleibt es zunächst einmal frisch - über 20 Grad kommen die Höchsttemperaturen bis Freitag nach DWD-Angaben nicht hinaus. Am Wochenende könne allerdings mit einem Temperaturanstieg gerechnet werden. Dabei könnte es an vielen Orten über 30 Grad heiß werden. Doch das Sommer-Feeling sei ganz schnell wieder vorbei, sagte der Meteorologe Christoph Hartmann zur Achterbahnfahrt der Temperaturen. Schon Montag werde die Temperatur wieder um etwa zehn Grad absinken. "Ob das mit oder ohne Unwetter vonstatten geht, das werden wir aber erst später wissen."