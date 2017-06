Polizei informiert über Festnahme im Fall der getöteten Joggerin

Endingen Im Fall der vor sieben Monaten getöteten Joggerin aus Endingen bei Freiburg will die Polizei heute Einzelheiten zu einer Festnahme präsentieren. Nach "Bild"-Informationen ist ein Verdächtiger gefasst, der die 27-Jährige getötet haben soll. Es soll sich um einen Fernfahrer handeln, der im Raum Freiburg arbeitet. Die Studentin wurde Anfang November ermordet. Sie war alleine zum Joggen aufgebrochen, aber nicht zurückgekehrt. Ihre Leiche fand man erst Tage später. Dort fand man auch identische Körperspuren wie nach einem Mord 2014 an einer Studentin in Kufstein in Österreich.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder