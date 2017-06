"Rock am Ring": Fans feiern mit Rammstein und Toten Hosen

Das wohl bekannteste Rockfestival Deutschlands ist an seinen Ursprungsort zurückgekehrt: Begleitet von scharfen Sicherheitsvorkehrungen und bewacht von einem großen Polizeiaufgebot ist „Rock am Ring“ am Freitag am Nürburgring eröffnet worden.Zu dem dreitägigen Spektakel in der Eifel sind 87.000...