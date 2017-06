1 / 12

87.000 Fans feiern bei „Rock am Ring“

Drei Tage lang Bands, Bier und Party: Am 2. Juni startete das legendäre Festival „Rock am Ring“. Dieses Jahr wieder an seinem Ursprungsort – am Nürburgring in der Eifel. 2015 war das Spektakel nach einem Kostenstreit mit den damaligen Eigentümern der Rennstrecke zum rund 30 Kilometer entfernten Flugplatz Mendig ausgewichen.

Foto: dpa