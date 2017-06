Pfingstverkehr – Mehr als 500 Staus auf deutschen Straßen

Mit Stop-and-go sind viele Autofahrer am Freitag in das Pfingstwochenende gestartet. „Es ist deutschlandweit total voll“, sagte ein ADAC-Sprecher am Freitag in München. Der Autoclub registrierte am Nachmittag von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen mehr als 500 Meldungen von Staus und...