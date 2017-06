1 / 7

Das sind die Bauern von „Bauer sucht Frau“

Insgesamt 16 alleinstehende Landwirte stellt Inka Bause in „Bauer sucht Frau – Die neuen Bauern“ an Pfingstmontag (5. Juni 2017, 19.05 Uhr) auf RTL vor. Die Bauern haben alle eins gemeinsam: Sie wollen die Liebe ihres Lebens finden. Nach der Vorstellung können sich interessierte Frauen für ihren Herzenslandwirt bewerben. Im Herbst startet die 13. Staffel der Erfolgssendung. Das Besondere in diesem Jahr: Ein alleinstehender Landwirt aus Namibia ist dabei.

Foto: RTL