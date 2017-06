Wilkau-Haßlau Auf einer Wiese in Sachsen ist ein toter Säugling gefunden worden. Ein Mann habe das eingewickelte Neugeborene nahe einem Feldweg in Wilkau-Haßlau entdeckt, teilte die Polizei in Zwickau mit. Zu Alter, Herkunft oder Todesursache des Kindes können bisher keine Angaben gemacht werden. Der Leichnam soll gerichtsmedizinisch untersucht werden, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen.

