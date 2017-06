Korallenriffe weltweit auf Dauer beschädigt

Sydney Die meisten großen Korallenriffe rund um die Welt sind nach Einschätzung von führenden Wissenschaftlern durch Umwelteinflüsse bereits auf Dauer beschädigt. "Die Riffe werden nie wieder in den Zustand gebracht werden können, in dem sie früher einmal waren. Das ist keine Option mehr", heißt in einem Artikel der Fachzeitschrift "Nature". Als Negativ-Beispiel wird das weltgrößte Korallenriff Great Barrier Reef vor Australien genannt. Schädliche Einflüsse sind der Klimawandel, Überfischung und Verschmutzung der Meere. Ziel müsse nun sein, weitere Zerstörungen zu vermeiden.

