Razzia mit Spezialkräften bei Hells Angels in Köln

Köln Schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei haben am Abend ein Vereinsheim der Hells Angels in Köln gestürmt. Mit einem Spezialfahrzeug durchbrachen die Beamten das Eisentor zu dem Grundstück, bevor sie das Haus durchkämmten. Sie suchten nach Beweismitteln, nachdem vor knapp zwei Wochen rund 40 Hells Angels in der Kölner Innenstadt die Geburtstagsfeier eines Präsidenten der rivalisierenden Rockergruppe Bandidos angegriffen hatten. Die Gangmitglieder hatten versucht, eine Polizeisperre zu durchbrechen, konnten jedoch aufgehalten werden.