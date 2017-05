Kleinkind stürzt aus drittem Stock und landet auf Grill

Eisenberg Ein Dreijähriger ist in Thüringen aus dem Fenster gefallen und auf einem Grill gelandet. Der Junge zog sich bei dem Sturz aus einem Fenster im dritten Stock in Eisenberg schwere Verletzungen zu, wie die Polizei in Jena mitteilte. Er habe einen Knochenbruch und Stauchungen erlitten. Nachbarn hätten Schreie gehört und den Jungen in einem Hinterhof gefunden. Die Polizei ermittelt nun gegen die Mutter und prüft, ob sie ihre Aufsichtspflicht verletzt hat. Sie führte zum Zeitpunkt des Unfalls den Hund spazieren.

