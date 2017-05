Suckow Unwetter haben in der Nacht im Süden und Osten Deutschlands vereinzelt für Schäden gesorgt. Im baden-württembergischen Endingen regnete es so stark, dass Wasser auf den Straßen stand. Die Rettungsleitstelle sprach von mehreren Notrufen, weil Keller mit Wasser vollgelaufen waren. Auch für Teile Bayerns hatte der Deutsche Wetterdienst vor Unwettern gewarnt. Über den Osten Deutschlands zogen ebenfalls Unwetter hinweg. Die Schäden hielten sich dort jedoch ebenfalls in Grenzen.

