73-jährige Frau beim Radfahren vom Blitz erschlagen

Eine Frau ist in Aachen vom Blitz erschlagen worden. Die 73-Jährige sei am Stadtrand mit ihrem Fahrrad unterwegs gewesen und offenbar von einem Gewitter überrascht worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Spaziergänger habe sie am Montagabend gefunden. Einer Mitteilung der Feuerwehr zufolge ließ der...