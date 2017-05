Auto fährt Fußgänger in Rom an - fünf Verletzte

Rom In Rom ist ein Auto in eine Fußgängergruppe gefahren und hat fünf Menschen verletzt. Eines der Opfer trug nach Polizeiangaben schwere Verletzungen davon. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gab es zunächst nicht. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, das Auto habe eine rote Ampel überfahren und die fünf Menschen erfasst, während sie die Straße überquerten. Am Steuer habe eine 43 Jahre alte Frau gesessen. Ein Alkoholtest bei ihr sei negativ ausgefallen. Warum sie die Menschen anfuhr, werde noch untersucht.