Prozess um seltene keltische Münze - Slowenien fordert Herausgabe

München Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof muss sich heute mit der Herkunft einer seltenen keltischen Münze befassen. Ein Privatmann hatte das Stück nach Angaben des Gerichts im Jahr 2013 in einem englischen Auktionshaus für 3000 Britische Pfund ersteigert und nach Deutschland gebracht. Nun fordert die Republik Slowenien die Herausgabe der Münze. Sie sei wegen ihres Fundorts in dem Land nationales Kulturgut. Strittig ist aber, wo die Münze genau gefunden und wie sie dann aus dem Hoheitsgebiet Sloweniens herausgebracht wurde. Zur Klärung will das Gericht Zeugen vernehmen.

