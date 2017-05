Berlin US-Popstar Katy Perry hat sich in Berlin bei ihren Fans zurück gemeldet - mit neuer Kurzhaarfrisur und neuer Musik. Auf die Frage, wann sie wieder in Deutschland auf Tour gehe, sagte sie: "Ich komme sehr bald." Näheres verriet sie nicht. Perry bringt am 9. Juni das Album "Witness" heraus. In Berlin spielte sie den Fans neue Songs vor, nicht als Konzert, sondern aus der Anlage, als "Album-Listening". Anschließend gab es eine Fragerunde.

