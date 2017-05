1 / 41

Das sind die Bachelorette-Kandidaten

In „Die Bachelorette“ sucht eine Junggesellin nach der großen Liebe. Am 14. Juni geht die sieben Folgen lange RTL-Kuppelshow wieder los. Auch Michael (25) ist mit dabei und buhlt um die Gunst einer Frau. Wir zeigen alle 20 Alphamännchen, die sich in diesem Jahr von der Bachelorette den Kopf verdrehen lassen möchten.

