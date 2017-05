Berlin Schlagersängerin Helene Fischer hat ihren Auftritt beim DFB-Pokalfinale und die minutenlangen Pfiffe für sich persönlich wohl weitgehend abgehakt. Da müsse ein Musiker vielleicht auch mal durch, sagte sie am Abend in der RTL-Sendung "Mensch Gottschalk". Sie habe sich eine "dicke Haut" zugelegt. Der Deutsche Fußball-Bund hat inzwischen angekündigt, Showeinlagen in der Halbzeitpause zu überdenken. Man analysiere nach jedem Pokalfinale die Abläufe, das werde man auch in diesem Jahr tun.

