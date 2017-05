Es bleibt heiß - Temperaturrekord vom gestern kippelt schon

Offenbach Heiß, heißer, Montag? Schon gestern ist in einigen Teilen Deutschlands der Hitzerekord für das bisherige Jahr geknackt worden - und zum Wochenbeginn sollen die Temperaturen weiter steigen. Laut Deutschem Wetterdienst könnte heute die 35-Grad-Marke geknackt werden. Nur im Norden bleibt es wohl etwas kühler. Am Wochenende war es im Westen und Südwesten besonders heiß, den Rekord knackte Trier. Das Thermometer stieg an der Station Petrisberg auf 34,3 Grad. Auf Platz zwei landete Saarbrücken-Burbach mit 34,2 Grad.

