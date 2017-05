Diane Kruger: "Unheimlich stolz" auf diesen Preis

Cannes Für die Deutsche Diane Kruger hat die Auszeichnung als beste Schauspielerin beim Filmfestival Cannes eine ganz besondere Bedeutung. "Ich bin unheimlich stolz und freue mich so, dass ich den Preis für meinen ersten deutschen Film bekommen habe", sagte der in Niedersachsen geborene Hollywoodstar in Cannes. Dort wurde sie für ihre Leistung in Fatih Akins Film "Aus dem Nichts" geehrt. Außenminister Sigmar Gabriel hat Kruger und Akin gratuliert. Diane Kruger gebe ihrer Figur der Katja Sekerci eine berührende Tiefe.

