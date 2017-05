53-jähriger Randalierer stirbt nach Polizeieinsatz in Köln

Ein 53 Jahre alter Randalierer ist in Köln nach einem Polizeieinsatz gestorben. Nachbarn hatten am frühen Sonntagmorgen die Polizei gerufen, weil ein Mann in seiner Wohnung randaliere. Als Streifenwagen und ein Rettungswagen eintrafen, stand der Mann blutverschmiert auf dem Bürgersteig. Der...